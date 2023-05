Sie sind ein Glückskind. Die Sonne in Opposition verzaubert Ihr Leben. Allerdings mit beunruhigender Kraft, denn einerseits werden Sie in ein Abenteuer gedrängt, in dem Sie Ihre Sinnlichkeit, Ihre enorme Sehnsucht nach körperlicher Nähe ausleben können.

Ihr Geschenk der Glückssonne: Das stürzt Sie erst einmal in einen Konflikt, denn Sie hängen an den liebgewonnen Gewohnheiten einer Partnerschaft, die vielleicht nicht mehr ist, wie sie sein sollte. Und lockt das Neue, das Ihnen die tief empfundene Zusammengehörigkeit, diese behagliche und gemütliche Beziehung bringen kann, in der Sie sich daheim fühlen, aufgehoben, sicher sind. Was Sie vielleicht mit Ihrem Partner nicht mehr so empfinden – weil der seinen eigenen Träumen nachgeht und Sie oft alleine sind. Sie können jetzt diese Mauer zwischen Ihnen überwinden, es versuchen oder der neuen Verlockung nachgeben.

