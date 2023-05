Sie gehen beschwingt und heiter durch diese Tage. Die Venus im beflügelnden Trigon zu Ihnen schenkt Ihnen viel Zuversicht und Leichtigkeit – nur der Mars im Quadrat bremst etwas Ihren Schwung. Ihr entwaffnend impulsives, bezaubernd direktes Wesen zieht die Menschen an.

Ihr Geschenk der Glückssonne: Obwohl sie nur in einer sehr kühlen Beziehung zu Ihrem Sternzeichen steht, lenkt die Sonne Sie jetzt in die richtigen Arme. Sie haben sich vielleicht bislang in Beziehungen verloren, die Sie bremsten, Ihnen die Begeisterungsfähigkeit raubten. Jetzt blühen Sie auf, Sie gewinnen, betören, erobern mit Ihrer spritzigen, abenteuerlustigen Art, die Sie direkt und spontan ausleben müssen. Ein Wesen wie Sie wird nicht erobert, es erobert schon selbst.

Und das werden Sie jetzt ausleben, wenn Sie ohne Umschweife, gradlinig einem Menschen Ihre Zuneigung ausdrücken. Es wird sehr stürmisch, ein Abenteuer.

