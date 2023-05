Die Venus trägt den Zauber der Lebensfreude in Ihren Alltag, auch den Charme koketter Flirts und aufregender Spielchen. Eigentlich möchten Sie nichts anderes, als sich wieder einmal so richtig neu und diesmal besonders heftig verlieben. Tiefere Gefühle vermissen Sie nicht, auch weil die magische Skorpionsonne kaum Einfluss auf Sie hat. Sie spielen mit Gefühlen.

Ihr Geschenk der Glückssonne: Sie werden in diesen Tagen mit sehr leidenschaftlichen, offenen Menschen konfrontiert, die Ihnen sehr nahe kommen. Weil Sie Ihren klugen Geist herausfordern, Sie nicht bedrängen, nicht klammern, sondern nur von Ihrem Charme, von Ihrem gewandten, vielseitigen Großstadtwesen fasziniert sind. Das tut gut, es schmeichelt Ihnen, es entrückt Sie aus jeder Abhängigkeit, in die Sie vielleicht in den letzten Jahren in Ihrer Beziehung geraten sind. Sie lieben die Liebe, von der Sie vielleicht in letzter Zeit so oft geträumt haben, die sich so herrlich frei anfühlt, so unbeschwert. Der Weg zurück wird schwierig.



Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Zwillinge

Lesen Sie hier auch Ihr Wochenhoroskop