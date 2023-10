Stier-Vollmond am 28.10.2023: Durch ihn können Sie ein neues Kapitel aufschlagen!

Am 28. Oktober ab 22:25 Uhr kommt es zum Vollmond im Sternzeichen Stier, der in Kombinationen mit einer partiellen Mondfinsternis auftritt. Durch seine Position in einem Erdzeichen bringt der Mond in der aufreibenden Skorpion-Saison etwas Ruhe mit sich. Außerdem unterstützt er dabei, sich besser konzentrieren zu können.

Wie sich die Energie des Stier-Vollmonds auf Ihr Leben auswirken wird und welche Veränderungen dadurch zu erwarten sind, verraten wir Ihnen hier ausführlich.

Jetzt lesen: Diese Auswirkungen hat der Vollmond auf die Sternzeichen