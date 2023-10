Mars im Skorpion ab 12. Oktober 2023: Diesen 3 Sternzeichen bringt er den größten Erfolg!

Am 12. Oktober 2023 um ca. 06:03 Uhr wandert Kraftplanet Mars aus der Waage weiter in das Sternzeichen Skorpion. Die Zeiten der ausgeglichenen Waage, die Wert auf Harmonie und Einigkeit legt, sind damit spürbar vorbei. Die feurigen Energien aus Mars in der Waage sorgen für intensive nächste Wochen, in denen wir auch mal bereit sind, anzuecken, um unsere Vorhaben zu erreichen.

Wir haben neuen Mut und können uns auch unseren Ängsten stellen. Dabei hilft übrigens auch Pluto, der am 11. Oktober 2023 seine Rückläufigkeit beendet.

