Was ist Tarot und wie funktioniert es?

Beim Tarot handelt es sich um eine Methode des Kartenlegens, die mit einem Deck aus 78 Karten (Großes und Kleines Arkana) angewendet wird. Das Tarot Deck hat, im Gegensatz zu Orakelkarten, festgelegte Motive mit einheitlichen benannten Karten.

Um die Karten z. B. zu Themen wie Liebe, Beruf, Partnerschaft, Selbstfindung oder Geschehnisse in der Zukunft zu befragen, können verschiedene Tarot Legesysteme angewendet werden. Dabei gibt es z. B. das Keltische Kreuz, das Liebesorakel, das Beziehungsspiel und die Große Tafel. Auch einzelne Tageskarten können beim Kartenlegen befragt werden. Wie das Tarot Kartenlegen Ihnen neue Denkimpulse geben und innerer Erkenntnisse hervorbringen können, beantwortet Ihnen Aurea-Coachin und Kartenlegerin Katharina Ott:

Katharina Ott: „Tarot ist für mich vergleichbar mit dem beschwingten Gefühl, welches durch den Besuch einer Kunstausstellung entsteht: Die Tarotkarten umfassen 78 symbolträchtige Bilder der Großen und Kleinen Arkana (auch „Lebensbogen“genannt), auf denen ausdrucksvolle Szenen und mythologische Details zu sehen sind. Wer die Karten betrachtet und zu deuten weiß, kann viel über sein Unbewusstes lernen.“

Wie lassen sich die Tarotkarten deuten?

Katharina Ott: „Beim Betrachten der gezogenen Tarotkarten, kommt es vor allem auf die inneren Assoziationen an.

Ein Beispiel: Auf der Karte XII der großen Arkana ist „Der Gehängte“ zu sehen. Auf dem Bild ist ein Mensch mit dem Kopf nach unten an einem kreuzähnlichen Gebilde aus Baumstämmen aufgehängt. Er befindet sich jedoch nur mit dem Fuß in einer Schlinge, sein Kopf wird durch einen hellen, sonnengleichen Kreis erleuchtet.

Jetzt kann der innere Dialog beginnen:

Hänge ich selbst irgendwo fest oder fühle ich mich festgebunden?

Was muss ich erkennen, damit die Schlinge gelöst werden kann?

Wie und wann fühle ich mich auf diese Weise handlungsunfähig?

Darf ich in einem bestimmten Punkt meine Sichtweise ändern, damit ich mehr im Einklang mit meiner Umwelt lebe?

So gewinnen wir einen tieferen Einblick in uns selbst und können unsere eigene Situation besser verstehen. Manchmal erschließen sich die Botschaften nicht sofort, wie etwa nach einem unklaren Traum, alles erscheint nebulös. Wenn wir jedoch immer mehr unserer eigenen Intuition vertrauen, erinnern wir uns an unsere innere Weisheit und können eine umfassende Selbsterkenntnis erfahren.“

Was ist an der Beratung mithilfe der Tarotkarten besonders faszinierend?

Katharina Ott: „Ich mag, dass Tarot keine eindeutigen Wege vorgibt, sondern ermuntert, kreative Lösungen zu finden. Manchmal können die Darstellungen jedoch auch schmerzliche Erkenntnisse hervorrufen und es erfordert Mut, eigene Verhaltensweisen zu hinterfragen. Jeder Wandel unserer äußeren Lebensumstände folgt unserer inneren Transformation, ähnlich wie bei Dominosteinen. Es bedarf eines „inneren Anstoßes“, um äußere Veränderungen anzustoßen.

Tarot ist und bleibt spannend, weil jeder Beratungsweg, den wir beschreiten, ganz individuell abläuft und wir vorher nie wissen, welche Symbole und seelischen Befindlichkeiten sich zeigen werden. Es gibt keine allgemeingültige Formel, so dass auch meine spirituelle Reise jedes Mal bereichert wird.“

Wie kann Tarot mein Leben bereichern?

Katharina Ott: „Tarot ist wie ein guter Freund und liebevoller Begleiter: Es zeigt uns, dass das Leben voller Farben und voll von versteckten, noch unentdeckten Wundern ist.

Wir erfahren, dass wir möglicherweise zu oft Dinge für selbstverständlich nehmen, weil wir unseren Erfolg zu oft an materiellen Dingen messen (z.B. die Karte „10 der Münzen“) – und dabei unsere innere Weisheit sowie die Magie des Alltags übersehen.

Wir lernen, dass die Ressourcen, die wir für schwierige Zeiten benötigen, bereits in uns liegen. Oder aber, dass wir jetzt innere Ruhe und Einkehr benötigen und das turbulente Leben vor dem Fenster für einen Moment sich selbst überlassen dürfen.

Nicht zuletzt stellt Tarot auch ein wirksames Werkzeug dar, in Kontakt mit unserer inneren Führung zu kommen. Das Gedankenkarussell kann zum Stillstand kommen, denn nach und nach wissen wir durch die Schulung unserer Intuition, was in bestimmten Lebenssituationen zu tun ist – ohne schlechtes Gewissen und Zweifel, nur unseren ureigensten Werten folgend.

Kartenlegen ist auch ein wunderbares Mittel, um Beziehungen zu anderen Menschen zu klären und zu verstehen. Festgefahrene Situationen, ständig wiederkehrende Konflikte und Aversionen können mithilfe des Tarots betrachtet und geklärt werden. Dabei können bestimmte Fragen gestellt werden, wie:

Welches Verhalten wäre in diesem Moment für mich förderlich?

Was könnte die andere Person bewegen, dass sie sich so verhält?

Was ist für mich in diesem Konflikt wichtig zu wissen?“

Wie läuft eine Tarot-Beratung per Telefon ab?

Katharina Ott: „Bei der Beratung am Telefon ist mir wichtig, die augenblicklichen Schwingungen des Ratsuchenden einzufangen und die Beratung darauf auszurichten. Dann versuche ich, die Gedanken meines Gegenübers in Worte zu fassen. Mit Unterstützung der Symbolik des Tarots machen wir uns anschließend gemeinsam auf den Weg, die Botschaften und Impulse, welche uns die Großen und Kleinen Arkanen zeigen möchten, zu entschlüsseln.“

Für wen ist eine Tarot-Beratung geeignet?

Katharina Ott: „Tarot-Beratung ist für jeden geeignet, der sich intuitiver Wahrnehmung öffnen kann und neben dem „äußeren Spiegel“ auch in den „inneren Spiegel“ schauen und auf der Seelenebene reflektieren möchte. Es ist eine der guten Gelegenheiten, um Verstand und Gefühl miteinander in Dialog zu bringen.“

Welche Fragen beantworten die Tarotkarten?

Katharina Ott: „Die Karten können uns viele Denkimpulse geben, aber es ist nie etwas „Endgültiges“ auf den Bildern zu sehen. Alles erschließt sich immer wieder neu, je nach der Sichtweise des Betrachters. Tarot schärft unsere Wahrnehmung und bringt uns bei, auf unsere eigene innere Stimme zu hören. Wir können uns mithilfe der Tarotkarten in Erinnerung rufen, welcher Seelenplan auf dieser Erde für uns vorgesehen ist. Ansonsten können die Karten (außer bei juristischen und medizinischen Themen) bei Entscheidungsfragen zu beruflicher Orientierung, bei Beziehungsfragen oder Verständnisfragen zur Vergangenheit und Gegenwart helfen.

4 Tarot-Fragen zum Lebensweg

Daher können wir uns mit den folgenden Fragen an die Karten wenden:

Welche Aufgaben habe ich zu erfüllen? Welche Lebenslektionen soll ich noch lernen? Was darf ich hinter mir lassen? Welche Illusion darf mein Denken jetzt liebevoll verlassen?

Die Fragetechnik stellt im Tarot eine besondere Kunst dar. Besonders gut eignen sich Verständnisfragen, welche die Gegenwart betreffen. Dabei dürfen wir uns auch fragen: Sind wir bereit, auch Antworten anzunehmen, die uns vielleicht aus unserer Komfortzone herausholen? Sonst können die Botschaften unklar werden und die Bilder verlieren ihre Aussagekraft.

3 Tarot-Fragen zu bevorstehenden Ereignissen

Was die Zukunft betrifft, können die Karten ebenfalls wertvolle Impulse geben. Dabei bieten sich die folgenden drei Fragen an:

Wie sollte ich mich bei der Begegnung mit x/y verhalten? Was ist, wenn ich mich der Aufgabe x/y stelle? Was passiert, wenn ich es nicht mache?

4 Tarot-Fragen zu Liebe und Partnerschaft

Im partnerschaftlichen Bereich kann beispielsweise bei Unsicherheiten oder Kummer gefragt werden:

Unsere Beziehung ist derzeit sehr angespannt. Ist eine Trennung für uns beide hilfreich? Wie könnte es weiter gehen, wenn wir in der Beziehung bleiben? Wohin entwickelt sich unsere Partnerschaft? Ich habe Liebeskummer. Was hilft mir jetzt, was unterstützt mich?“

Katharinas Fazit zum Kartenlegen

Katharina Ott: „Wir haben so viele Möglichkeiten, das Tarot zu befragen. Ob wir einen Seelentröster brauchen, alten Schmerz auflösen wollen, Stress regulieren oder unsere innere Balance wieder herstellen möchten – das Spektrum reicht von Impulsen für die eigene Berufung bis zu Fragen nach einem/einer schwierigen Kollegen/Kollegin bis hin zu Reflexionen in den Wechseljahren.

Aber Achtung: Das Tarot weigert sich, Antworten zu geben, wenn wir unsere eigene Verantwortung für unsere Zukunftsgestaltung gänzlich an die Karten abgeben und nicht selbst übernehmen wollen.

Es bietet Orientierungshilfe, jedoch keine sogenannte „Wahrsagerei“. Wir bedienen immer noch das Steuer selbst und entscheiden, wohin unser Lebensboot fährt. Tarot kann dabei eine hilfreiche Unterstützung sein, aber es ist nicht der Kapitän.“

