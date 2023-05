Teil 10 unserer großen Venus-Horoskop-Serie: So finden Sie Ihr Liebes-Glück!

Mit dem 10. Teil der Horoskop-Serie erreichen wir den Höhepunkt im Verlauf unseres Venus-Projekts. Denn: Jetzt finden Sie Ihren Seelenpartner! Hier lesen Sie mehr dazu...

Teil 1 der Venus-Horoskop-Serie verpasst? Hier finden Sie ihn!

Hier können Sie Teil 2 der Venus-Horoskop-Serie noch einmal nachlesen.

Hier finden Sie Teil 3 der Venus-Horoskop-Serie.

Teil 4 der Venus-Horoskop-Serie können Sie hier einsehen.

Teil 5 der Venus-Horoskop-Serie verpasst? Hier finden Sie ihn!

Hier finden Sie Teil 6 der Venus-Horoskop-Serie.

Hier können Sie Teil 7 der Venus-Horoskop-Serie noch einmal nachlesen!

Teil 8 unserer großen Venus-Horoskop-Serie: So finden Sie Ihr Liebes-Glück!

Hier geht's zum 9. Teil unserer Venus-Horoskop-Serie!

Bei unserem großen Venus-Projekt nutzen wir die kosmische Energie der Venus, um unser Liebes-Glück zu finden. Dabei folgen wir der Venus auf den zwölf Stationen, die der Liebesplanet im Tierkreis durchläuft.

Am 15. September wandert Venus in das Zeichen der Begegnung, die Waage. Dies ist ein ganz besonderer Augenblick, denn es ist das Zeichen, in dem sie zu Hause ist! Hier fühlt sie sich am wohlsten, hier kann sie ihre Kräfte am besten entfalten.

Für uns bedeutet dies: Ein Höhepunkt im Verlauf unseres Experiments! Noch in der Jungfrau hielten wir uns eher zurück, versuchten eine Form für unsere Liebe zu finden. Vieles ist uns klar geworden: Was wir wollen, was wir nicht (mehr) wollen. Jetzt geht es darum, in die Begegnung zu gehen. Wichtig ist, dass wir tätig werden. Wir müssen mit anderen Menschen in Fühlung gehen, uns auf sie einlassen. Dann unterstützt uns Venus dabei, jetzt den Menschen zu finden, nach dem wir uns wirklich sehnen – den Seelenpartner.

Am 22. August wechselt Venus in die Jungfrau . Noch im Löwen ging es darum, sich auszuleben, zu zeigen, was wir fühlen, und unserer Schöpferkraft freien Lauf zu lassen.

Jetzt wendet sich die Kraft wieder in eine andere Richtung, sucht nicht mehr nur den freien Ausdruck, sondern fragt: Wozu das Ganze? In der Jungfrau erwacht das Bewusstsein, dass wir nicht alleine auf der Welt sind, sondern dass wir von Mitmenschen umgeben sind.

Die Jungfrau-Venus lehrt uns, dass wir im Miteinander aufeinander achten müssen. Jede Liebe braucht eine Form: Hier findet sie die passende.

Teil 1 der Venus-Horoskop-Serie verpasst? Kein Problem! Hier können Sie ihn nachlesen!

Hier können Sie Teil 2 der Venus-Horoskop-Serie noch einmal nachlesen.

Hier finden Sie Teil 3 der Venus-Horoskop-Serie.

Teil 4 der Venus-Horoskop-Serie können Sie hier einsehen.

Teil 5 der Venus-Horoskop-Serie verpasst? Hier finden Sie ihn!

Hier finden Sie Teil 6 der Venus-Horoskop-Serie.

Hier können Sie Teil 7 der Venus-Horoskop-Serie noch einmal nachlesen!

Teil 8 unserer großen Venus-Horoskop-Serie: So finden Sie Ihr Liebes-Glück!

Hier geht's zum 9. Teil unserer Venus-Horoskop-Serie!

Nicht verpassen: Pünktlich zum Start der 11. Phase des Venus-Projekts können Sie Mitte Oktober Teil 11 der Venus-Horoskop-Serie auf Astrowoche.de nachlesen!