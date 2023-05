Wenn Jupiter an materiellen Wohlstand denkt, dann sicherlich nicht an das Kleingeld in unserem Geldbeutel. Er denkt an Reichtum. Tatsächlich ist der größte Planet in unserem Sonnensystem auch derjenige, der uns dazu anhält, auch in Vermögensfragen in größerem Maßstab zu denken. Seid umschlungen, Millionen! Das ist sein Motto. Auch wenn nicht jeder materiellen Reichtum anstrebt, so zeigt uns Jupiter doch, wie großzügig wir mit uns selbst sind. Nur wer sich seiner selbst bewusst ist, wird Wohlstand anziehen. Also keine falsche Bescheidenheit! Das Geheimnis des Jupiter besteht darin, dass uns das große Glück in Sachen Geld dann widerfahren wird, wenn wir bereit sind, aus der Fülle zu schöpfen. Diese Fülle müssen wir zuerst in uns spüren. Dann manifestiert sie sich auch im Außen und wird zu spürbarem Wohlstand.

Die Jupiter-Botschaft für Ihren Wohlstand: Ich spüre den Reichtum in mir und weiß, dass mein inneres Wachstum sich in äußerem Wachstum spiegeln wird, wenn ich es zulasse.

Foto Social Media: iStock/da-kuk