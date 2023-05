Auch Neptun ist eine Schicksalsmacht. Er steht für die Wahrheit hinter den Dingen, die uns oft durch Enttäuschungen in unserem Leben vor Augen geführt wird, aber auch für unsere Spiritualität. In Gelddingen will Neptun uns die Illusion nehmen, Materie könne uns glücklich machen. Er ist der Lehrmeister für die geistige Dimension von Wohlstand. Ihm ist es wichtig, dass wir unser Vermögen nicht nur für uns selbst ausgeben, sondern auch höheren Zwecken zuführen. Wenn wir Geld spenden, jemandem in Not aushelfen oder in Stiftungen investieren, die der Allgemeinheit zugute kommen, lässt uns Neptun spüren, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind. Unser Geld ist letztlich Energie, die wir einsetzen können, um Gutes zu tun - ohne erwarten zu dürfen, dass wir etwas dafür zurückbekommen. Der Lohn, den wir empfangen, ist rein geistiger Natur.

Die Neptun-Botschaft für Ihren Wohlstand: Ich weiß, dass Geld Energie ist und dass mein Wohlstand genauso wie ich selbst Teil eines größeren Ganzen ist.

Foto Social Media: iStock/3quarks