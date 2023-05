Uranus gehört zu den drei transpersonalen Planeten jenseits der Umlaufbahn des Saturn. Das heißt, dass ihre Kraft uns nicht bewusst zur Verfügung steht. Wir erleben ihren Einfluss häufig eher als Schicksal. In Geldangelegenheiten steht Uranus für überraschende Gewinne – und Verluste. Wer mit der Kraft dieses Planeten arbeiten möchte, der muss bereit sein, Risiken einzugehen. Spekulation am Aktienmarkt gehört hier genauso dazu wie der Einsatz von Geld in Spielen. Beides kann sehr lukrativ sein, beides hängt aber auch von dem berühmten Quäntchen Glück ab. Die wenigsten sind dazu berufen, mit dieser Schicksalsmacht zu hantieren. Die meisten werden uranische Impulse in ihrem Geldbeutel durch plötzlichen Geldsegen bemerken, angefangen von einer unvermuteten Erbschaft bis hin zum überraschenden Geldfund hinterm Sofa.

Die Uranus-Botschaft für Ihren Wohlstand: Ich weiß, dass Geld kommen und gehen kann, wenn ich mein Glück versuche – und bin bereit, das Risiko auf mich zu nehmen.

Foto Social Media: iStock/themotioncloud