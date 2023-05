Saturn ist der Geizhals unter den Planeten, sagen manche. Tatsächlich ist er die Kraft, die dafür sorgt, dass wir unser Geld zusammenhalten. Doch Geiz wäre nur ein Extrem. In Wirklichkeit liebt Saturn Klarheit und Ordnung. Er hilft uns unser Leben zu strukturieren. Er rät uns, eine Einkaufsliste zu machen anstatt wie will drauf los zu kaufen. Saturn fragt uns: Brauchst du das wirklich? Er lenkt unsere Aufmerksamkeit auf das Wesentliche und hält uns zu Genügsamkeit an. Uns zu zeigen, wann es genug ist – das ist seine Mission. Gerade wenn wir unseren Wohlstand bewahren wollen, brauchen wir Saturn. Er hilft uns, unserer Grenzen bewusst zu sein. Er ist die Kraft in uns, auch mal „Nein“ zu sagen, wenn es darauf ankommt. Zugleich achtet er auf Qualität und Nachhaltigkeit. Er will, dass wir möglichst lange von dem profitieren, was wir uns erarbeitet haben.

Die Saturn-Botschaft für Ihren Wohlstand: Ich kenne meine Grenzen und achte sehr gut darauf, wofür ich mein Geld einsetze und wofür nicht.

Foto Social Media: iStock/da-kuk