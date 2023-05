Bei diesen spannungsgeladenen Transiten des Uranus zum Geburtsmars müssen wir zunächst die Realität sehen, bevor wir ihre Chance erkennen können. Mars und Uranus sind in ihrer kritischen Auswirkung Gewaltplaneten, die zerstören und sprengen können und dadurch auch eine gewisse Verwandtschaft haben.

Rein klassisch betrachtet würde man sie zu den „Übeltätern“ rechnen, die eben viel kaputtmachen und an bösem Schicksal bringen können. Neutral betrachtet ist Uranus zu Mars letztlich ein äußerst dynamischer Aspekt, der, wie viele andere Uranus-Transite, unser Leben enorm beschleunigen, aber auch durcheinanderwirbeln kann. Wir bekommen jetzt das Gefühl, schnell handeln zu müssen, um Entscheidungen herbeizuführen, die unter Umständen längst überfällig sind und deshalb Druck auf uns ausüben.

Unsere Reizschwelle sinkt zeitweise auf ein Minimum, und mit unserer Geduld sind wir in vielen Angelegenheiten am Ende. Wir wollen unbedingt reagieren und handeln. Was uns ärgert und einschränkt, wollen wir nicht mehr dulden, wir wollen es sprengen, auflösen, radikal beseitigen. Wir haben zu lange gewartet, zu viele ungute Dinge über uns ergehen lassen. Der Wunsch und das Verlangen nach Befreiung und Abgrenzung können so groß sein, dass wir jetzt für keine Vernunft mehr zugänglich sind.

Besonders kritisch sind diese Transite für Menschen, die von Geburt an eher angespannte Typen sind. Kommt jetzt ein Mond-Einfluss oder ein anderer spannungsgeladener Transit hinzu, kann es zu regelrechten Ausrastern kommen. In der Partnerschaft können diese Transite zu plötzlichen Trennungen und Befreiungsschlägen führen. Man will sich nicht länger einschränken und bevormunden lassen. Auch können sich harmlose Streitereien aufschaukeln und zu einem Flächenbrand führen. Insgesamt drohen Konfrontationen mit Menschen, die in Prozessen oder gar Handgreiflichkeiten enden können.

Groß ist zudem die Unfallgefahr, sofern wir unsere Emotionen nicht in den Griff bekommen, uns beim Autofahren ständig ärgern und mit anderen Verkehrsteilnehmern anlegen. Unfälle können auch dann geschehen, wenn ungelebte innere Spannungen, die wir nicht mehr losbekommen, sich eben plötzlich im Äußeren entladen. Manchmal können auch körperliche Eingriffe, sprich Operationen, nötig und nicht länger aufgeschoben werden.

In beruflicher Hinsicht kann uns vor allem die Eigenwilligkeit schaden, die durch Uranus im spannungsvollen Transit zu unserem Geburts-Mars entsteht. Möglicherweise wehren wir uns unverhältnismäßig stark gegen Kritik und Bevormundung, oder wir fallen negativ auf durch berufliche und geschäftliche Alleingänge, die vorher nicht abgesprochen wurden.

Grundsätzlich kann man beobachten, dass das Handeln (Mars) unter dem Einfluss des Uranus sehr gegensätzlich und widersprüchlich wird, sodass sich das Leben zu einem Zickzackkurs entwickelt und wir für andere, vor allem nahestehende Menschen, sehr unberechenbar erscheinen. Es besteht jetzt die Neigung, immer so zu handeln, wie es gerade keiner erwartet.

