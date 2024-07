Die Urlaubstypologie für das Sternzeichen Löwe: So verreist es am liebsten

Eigentlich ist alles ganz einfach. Um einem Löwen den perfekten Urlaub zu bieten, braucht man nur eins: von allem das Beste. Bei diesem Ferien-Typ darf es ruhig luxuriös zugehen. Löwen stehen typischerweise gerne im Mittelpunkt und reisen am liebsten an die Tummelplätze des internationalen Jetsets. Dort gehen sie in den exklusiven Schuhläden und Edelkaufhäusern auf Shoppingtour und verbringen ihre Zeit nur zu gern in angesagten Cafés und Restaurants.

Als Sommerzeichen sind die Monate Juli und August in der Regel eine super Zeit für einen Löwen, um auf Reisen zu gehen. Es stört ihn üblicherweise noch nicht einmal, dass mehr Menschen als üblich in den Urlaub fahren oder fliegen. Das bedeutet schließlich, dass grundsätzlich mehr los ist, was einem Sternzeichen, dass zu viel Ruhe eher störend findet, gerade recht kommt. Städtetrips liegen Löwen daher auch mehr als Urlaub in einem entlegenen Ferienhaus.