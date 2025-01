Venus-Mars-Trigon am 26.01.2025: Auf 2 Sternzeichen wartet ein Tag voller Liebesglück!

Ein Trigon wird auch als Königswinkel bezeichnet und entsteht, wenn zwei Planeten sich in einem Winkel von 120 Grad zueinander befinden. Das Trigon gilt in der Astrologie neben den Sextilen als einer der harmonischsten Aspekte.

Treffen sich Liebesplanet Venus, zurzeit in den romantischen Fischen, und Mars, aktuell rückläufig im sensiblen Krebs, in diesem Trigon, dann beschert uns das einen Tag voll Liebe, Lust und Leidenschaft. Kein Wunder, denn während Venus in den gefühlvollen Fischen den Wunsch nach Zweisamkeit schürt, treibt Mars im fürsorglichen Krebs dazu an, mehr nach dem Herzen zu handeln.

Die Trigon-Kraft wird also vor allem in unserem Privatleben deutlich spürbar. Wir können offen unsere Gefühle zeigen und haben Lust auf schöne Unternehmungen mit den Liebsten. Aber auch die körperliche Anziehung zueinander steigt und es liegt eine erotische Spannung in der Luft. Das macht sich in neckischen Flirtereien bemerkbar und kann für Singles schnell zu einer heißen Liebesnacht führen. Das Trigon sorgt einfach für eine ganz besondere Stimmung, und stärkt in so mancher Partnerschaft das Gefühl von Verbundenheit und Zuneigung.

Lang ersehnte Liebesgeständnisse gelingen mit Leichtigkeit und wer eine neue Liebesbeziehung eingehen möchte, könnte an diesem Tag bereit dazu sein. Da Mars aktuell rückläufig ist, könnten aber auch vergangene Partner*innen wieder in unser Leben treten und die alten Gefühle noch einmal aufflammen.

In Achtung nehmen sollten wir uns mit diesem Trigon jedoch vor finanziellen Risiken oder unüberlegten Ausgaben. Wir gehen nämlich etwas verschwenderisch mit dem Geld um und lassen uns zu teuren Käufen hinreißen, die das eigene Budget weit übersteigen.

Das Venus-Mars-Trigon ist dennoch ein absolut positives Ereignis. Vor allem den Sternzeichen Jungfrau und Krebs ermöglicht es einen hinreißenden Liebestag.