Das Venus-Uranus-Horoskop 2021 für die Jungfrau

Gern werden Sie als pragmatisch und vorsichtig beschrieben – und das nicht nur in Liebesdingen. Tatsächlich haben Sie bei Ihren Entscheidungen in Sachen Partnerschaft auch immer ein Auge auf die Aussichten auf Stabilität und Sicherheit für Ihr langfristiges Glück. Doch Ihr Bedürfnis nach zwischenmenschlicher Sinnlichkeit und Erotik ist für Sie mindestens genauso wichtig. Genau hierbei unterstützt Sie das Venus/Uranus-Quadrat in dieser Woche. Es fordert Sie dazu auf, mit einem Menschen, den Sie begehren, ruhig mal etwas mehr zu wagen, bevor das Aufgebot bestellt ist. Keine Angst, Ihr Herrschergott Merkur wacht über Sie. Er hat ein besonders gutes Gespür dafür, auf wen Sie sich einlassen dürfen. Lassen Sie sich also ruhig fallen.

