Vollmond im August 2021: Der "Blue Moon" im Wassermann

Der Name lässt es vermuten, doch der Vollmond im August trägt nicht den Namen "Blauer Mond" oder auch " Blue Moon", weil er blau am Himmel leuchtet. Er trägt ihn aufgrund der Tatsache, dass er der dritte von insgesamt vier Vollmonden im Sommer und damit eine Seltenheit ist. Etwas, dass nur "once in a blue moon", wie man Englischen auch sagt, auftritt. Normalerweise sind in einer Jahreszeit nur drei Vollmonde zu bewundern. Doch zwischen dem 21. Juni und dem 21. September 2021 sind es vier.

Der nächste jahreszeitliche "Blue Moon" wird erst wieder im August 2024 zu sehen sein.

Diese Sternzeichen leiden unter dem blauen Vollmond