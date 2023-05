Vollmond Juli 2021: Der Wassermann-Mond bringt uns voran

Der Mond wechselt am 24. Juli 2021 in den Wassermann und das Sternzeichen fördert unsere Kreativität. Zusammen mit der Kraft des Merkur im Trigon mit Neptun werden nicht nur unsere künstlerischen Talente gefördert, sondern auch unsere Intuition gestärkt. Allerdings sorgt die Mond-Konjunktion im Saturn dafür, dass unsere Selbstbeherrschung besser wird, wir aber auch schnell in Schwermut versinken. Geben Sie Ihrer Melancholie keine Chance und verwandeln Sie Ihre Gefühle auf eine kreative Weise in etwas Sinnvolles um.

Alles über das Sternzeichen Wassermann - 21.01. bis 19.02.