Wann ist Vollmond im Oktober 2022?

Der Oktober-Vollmond lässt sich am 9. Oktober 2022, ab ca. 22:56 Uhr am Nachthimmel bestaunen. Während dieser Phase steht er der Sonne genau gegenüber, wobei wir nur den Teil des Mondes erblicken können, welcher der Sonne zugewandt ist.

Vollmond im Sternzeichen Widder: Seine besondere Wirkung auf die Sternzeichen

Im Oktober findet der Vollmond unter dem Sternzeichen Widder statt. Dieses feurige Zeichen ist berühmt für seine impulsive Art und sein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Was sich ein Widder einmal in den Kopf gesetzt hat, wird er auch erreichen. Der kraftvolle Widder-Vollmond bietet auch den anderen Sternzeichen großartige Möglichkeiten.

Vor allem beruflich können Sie von der Widder-Energie profitieren: Der Ehrgeiz wird geschürt und wir setzen uns viel hartnäckiger für die Umsetzung von Projekten und Zielen ein. Allerdings besteht auch die Gefahr der Rücksichtslosigkeit, was zu Spannungen mit den Mitmenschen führen kann.

Der Widder-Vollmond fordert uns dazu auf, von alten Bahnen abzuweichen und mal etwas Neues zu wagen. Die letzte Mondphase sollte dazu genutzt werden, um in sich zu gehen und sich über seine wahren Bedürfnisse klarzuwerden. Es können auch alte Probleme aus der Vergangenheit plötzlich wieder präsent sein. Doch wir haben nun die Kraft, sämtliche Probleme zu lösen und schmerzhafte Erfahrungen endlich zu verarbeiten, was schlussendlich zur Heilung und Regenerierung führen wird.

Doch auch unsere Beziehungen werden stark beeinflusst, denn die Widder-Energie heizt unser Liebesleben so richtig an. So manches Sternzeichen kann sich über mehr Leidenschaft im gemeinsamen Schlafzimmer freuen, andere werden womöglich eine heiße Liebesaffäre beginnen. Allerdings ist auch das Streitpotential extrem hoch, denn der Widder-Mond macht impulsiv und man reagiert schnell gereizt. Doch selbst wenn die Fetzen fliegen, kann es hinterher noch zu einer leidenschaftlichen Versöhnung kommen.

Weitere Namen für den Oktober-Vollmond

Abgeleitet vom Zeitpunkt der Weinlese ist der Oktober-Vollmond auch unter der altdeutschen Bezeichnung „Weinmond“ bekannt. Eine weitere bekannte Bezeichnung ist „Jägermond“, engl. „Hunter’s Moon“. Sie ist auf die Algonkin zurückführen, für die der Oktober einen wichtigen Jagdmonat darstellte, um sich mit Vorräten auf den kalten Winter vorzubereiten. Auch die Namen „Gilbhart“, „Reisemond“ oder „Erntemond“, sind gängige Bezeichnungen.

