Von der Idee zur Tat

Die Astrologie sagt, dass Sie, ein Schütze-Geborener , wahres Glück finden, wenn Sie sich auf den Weg zu Ihrem fünften Haus, dem Zeichen Widder , machen.

Es ist wie das Ihrige seiner Natur nach Feuer, und dennoch ist es auch ganz anders. Denn Sie, ein Schütze-Geborener denken über das Leben nach, machen sich Vorstellungen, haben wundervolle Ideen. Aber Sie unternehmen nichts Konkretes. Sie leben in Ihrer Welt, die manchmal ewig weit entfernt ist von der Wirklichkeit.

Glück finden Sie, wenn Sie wie ein Widder von einer Tat zur nächsten schreiten. Ein Widder denkt nicht, bevor er handelt, sondern agiert unmittelbar. Er kennt nichts anderes und wirkt dadurch auf das Leben ein und verändert es. Nun ist es aber auch nicht so, dass Sie Ihr Geburtszeichen Schütze völlig aufgeben müssten. Das wäre sogar ein großer Fehler. Sie müssen den Schützen mitnehmen in die Welt der Taten, dann werden Sie nicht wie ein Wilder um sich schlagen, sondern Ihre Weisheit in das Geschehen mit einfließen lassen. Dann sind Sie ein Segen für die Menschen – und zugleich finden Sie höchstes Glück.

Was Ihnen auf dem Weg zu Ihrem Glückszeichen helfen kann, sind Menschen, die im Zeichen des Widders geboren sind oder wenigstens den Aszendenten oder den Mond in diesem Sternzeichen haben. Aber suchen Sie nach den richtigen! Nicht jeder Widder kann Ihnen ein Vorbild sein, sondern nur solche, die ihr Sternzeichen auf einer höheren Schwingung leben.

