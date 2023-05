Uranus befindet sich in Opposition, Jupiter in Ihrem Sternzeichen. Das sind denkbar ungünstige Voraussetzungen für ein friedliches Weihnachtsfest. Nun weiß ich, dass bei Ihnen der Stress immer über die Nieren wirkt. Starke Nieren halten Stress ab. Ich empfehle daher Heilmethoden, die Ihre Nieren stärken: Führen Sie folgende Heilmaßnahme durch: Sie liegen auf Ihrem Rücken und legen Ihre beiden Handflächen auf die beiden Nieren, so als würden Sie sie streicheln.

