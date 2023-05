Sie haben sich von geliebten Menschen entfernt, weil Sie zu sehr in deren Leben dreinredeten. Sie stießen auf Ablehnung, empörtem Widerstand. Ihr alter Fehler, vielleicht entstanden in einem vorigen Leben, in dem Sie für Ordnung sorgen mussten, wenn alles um Sie herum in chaotischen Verhältnissen unterzugehen drohte. Heute leiden Sie unter dem ständigen Streit in der Familie, den Sie mit Ihrer Bevormundung, Ihrer besserwisserischen Art hervorrufen.

Die Schwarze Sonne in einer sehr starken Opposition zu Ihnen wird Sie mit den geliebten Menschen verbünden. Ein seltener Glücksmoment bringt mehr Verständnis füreinander in Ihre Familie, unter Ihre Freunde, zwischen den Kollegen. Man wird begreifen, dass Sie sich nicht zum Rechthaber aufspielen wollen, sondern sich um die Menschen und Ihre Zukunft sorgen. Es wird Ihnen allen bewusst, wie wichtig es ist, Ihre Sorgen, Ängste und Ziele zu teilen.

