Zwillinge-Saison ab 21. Mai 2023: Es wird kreativ und inspirierend!

Zu den wichtigen astrologischen Ereignissen während der Zwillinge-Saison zählt unter anderem der Vollmond am 5. Juni 2023. Dieser findet im Zeichen Schütze statt und nimmt uns auch den letzten Rest an alten Sorgen. Der Optimismus des Schützen schwappt nun auch auf die anderen Sternzeichen über und hilft dabei, sich am Leben zu erfreuen. Damit reiht sich dieser Vollmond mit seiner Wirkung wunderbar in die allgemein vorherrschende Energie ein.

Zum Ende der Zwillinge-Saison wird Saturn ab 17. Juni 2023 bis Anfang November rückläufig. Jetzt gilt es, darauf zu achten, die Dinge zu identifizieren, die uns zurückhalten und uns auf der Suche nach unserem Selbst ausbremsen.