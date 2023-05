Neumond im Mai 2023: Diese Chancen schenkt uns der Black Moon!

Das Sternzeichen Stier steht in der Astrologie für ´Bodenständigkeit und ist der absolute Genießer unter den Sternzeichen. Genau diese Energien setzt der Stier-Neumond nun auch in den anderen Sternzeichen frei. Während es in den vergangenen Monaten um Veränderungen, Umbrüche und Selbstreflexion ging, fordert dieser Neumond Sie dazu auf, die Genüsse des Lebens zu zelebrieren. Dazu zählen beispielsweise Wellness, gutes Essen und körperliche Freuden und Aktivitäten. Nehmen Sie sich ruhig die Zeit und denken Sie darüber nach, was ihnen guttut und gönnen Sie sich dann genau das. Tun Sie sich selbst oder Ihren Mitmenschen etwas Gutes. Der Stier-Neumond macht deutlich, dass es wichtig ist, das Leben auch zu genießen.

Darüber hinaus haben Stiere einen zuverlässigen und beharrlichen Charakter. Genau das können Sie rund um den Neumond dazu nutzen, um neue Pläne und Ziele zu schmieden. Die Stier-Energien stärken Ihre mentalen Fähigkeiten und sorgen für mehr Beharrlichkeit. Das kommt vor allem Charakteren zugute, die sehr flatterhaft sind oder immer wieder viele neue Ideen haben, diese aber nicht konsequent umsetzen. Das trifft beispielsweise auf die Luftzeichen Zwillinge und Wassermann zu.

Pläne und Vorhaben, die bisher verschoben oder verworfen wurden, können rund um diesen Neumond endlich angegangen werden und auch Neuanfänge stehen unter einem guten Stern. Die Fortschritte und Erfolge lassen sich dann am besten zum nächsten Vollmond, zwei Wochen später, überprüfen.

