Jupiter im Stier 2023 ab 16. Mai: Das große Horoskop zum astrologischen Highlight des Jahres!

Am Donnerstag, 18. Mai 2023, trifft Jupiter dann in einem angespannten Aspekt auf Pluto. Ist es nun mit dem neuen Glück schon wieder vorbei? Keineswegs. Diese Konstellation stellt Ihr Glück keinesfalls infrage es fordert Sie nur dazu auf, es mit der Euphorie nicht zu übertreiben, Ihr Schicksal nicht herauszufordern.

Pluto liebt es einfach, immer mahnend den Zeigefinger zu erheben. Aber wie oben schon erwähnt, wird Jupiter ohnehin schon vom Stierzeichen in seinem Übermut gedämpft. Ihr Glück ist also in guten Händen. Erst recht, wenn tags darauf, am 19. Mai, der Stier-Neumond einen Neubeginn in Ihrem Leben einläutet. Von nun an führen alle Wege aus dem Jammertal. Die Sonne wandert am Wochenende in die lebensfrohen Zwillinge, Mars in das sinnenfrohe Löwe-Zeichen.

Jetzt endlich stellen sich die herbeigesehnten Frühlingsgefühle ein. Jetzt endlich sind wir in der optimistischen Aufbruchstimmung, die nötig ist, um unser Leben wieder in eine positive Richtung zu lenken. Wie lange waren wir da von Ängsten und Pessimismus blockiert. Wir spüren eine neue Begeisterung in uns; wir wissen, dass diese Begeisterung Berge versetzen kann. Wer will uns jetzt noch aufhalten?

Der energiegeladene Löwe-Mars sorgt dafür, dass unsere Begeisterung sich nicht nur in Plänen und Visionen erschöpft, sondern auch zu konkreten Ergebnissen führt. Wir reden also hier nicht nur von Stimmungen und Gefühlen, sondern auch von handfesten Erfolgen, die sich schon bald zeigen werden. Ein ganzes Jahr haben wir nun alle Zeit, aus den Glücksenergien von Jupiter neues Glück für uns zu schmieden. Glück, das sich zu allererst in uns selbst manifestiert, und dann auch in allen Bereichen unseres Leben wirken kann.

Ihr Horoskop verrät Ihnen, wie sich Jupiter im Stier auf Ihr Sternzeichen auswirkt.

