Zwischen Ihrem Sternzeichen und dem Mond sind zwei Zeichen frei

Sie sind ein Krebs oder ein Steinbock. Der Vollmond steht in einem drängenden, fesselnden Quadrat zu Ihnen und lässt Sie den magischen Einfluss des Seelenpartners auf Sie spüren, der Sie beschützt, aber oft auch bestimmt und dabei Ihre Talente und Ihre Stärken aus Ihnen herausholt.

Es kann Ihr starker, dominierender Partner sein, aber auch die kluge, sehr erfolgreiche Freundin oder auch der bewunderte Freund der Familie, der Sie immer schon wie sein eigenes Kind förderte und motivierte und gleichzeitig ganz vernarrt in Sie war und dessen Nähe Sie an diesem Freitag ganz deutlich spüren werden, beruhigend, aufbauend spüren werden, wenn der Vollmond um 13.13 Uhr seine ganze Macht entfaltet – und dennoch geht in diesem Augenblick etwas Fesselndes, Zwanghaftes von diesem Mond aus, das Sie vielleicht an ein altes Karma erinnert, wenn Sie mit diesem Menschen bereits in einem vorigen Leben verbunden waren und Sie das Schicksal getrennt hat.

Aber die Verbindung blieb bestehen, der Mensch, der machtvolle Seelenpartner, der in bewegten Zeiten hinter Ihnen stand, wird immer für Sie da sein, wird Sie stützen, wird Sie motivieren, wird das Beste in Ihnen wachrufen. Er ist der Mensch, den ein tiefes Glück erfüllt, wenn Sie selbst glücklich sind. Sie spüren das, wenn Sie sich dafür öffnen, muss es Ihnen vollkommen bewusst sein.

