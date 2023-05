Zwischen Ihrem Sternzeichen und dem Uranus ist ein Zeichen frei

Sie sind ein Krebs oder Fisch. Na also, ein Plus können Sie schon mal auf Ihrem Diät-Konto verbuchen: Ihre Sonne und Uranus verbinden sich in einem wohlwollenden Sextil. Das heißt, Sie haben von Haus aus keine großen Probleme mit einer Veränderung, auch nicht beim Essen. Ganz im Gegenteil, Sie sind vermutlich sogar froh, dass nun ein wenig Abwechslung in den Speiseplan kommt und Sie noch einiges dazu lernen können.

Was Ihnen beim Abnehmen hilft: Ihr Ehrgeiz und die positive Grundeinstellung dem Leben gegenüber. Wenn sich mal ein paar überflüssige Pfündchen angesammelt haben, dann ist das kein Drama, sondern nur eine Aufforderung, die Dinge endlich in die Hand zu nehmen und vielleicht beim Fitnesstraining ein paar nette Menschen kennenzulernen.

Wo Ihre Schwachstelle liegen: Dass Sie sich zu sicher fühlen. Ein Stückchen Schokolade, ein Häppchen von der Pasta, das wird schon nicht so schlimm sein. Ist es in der Regel auch nicht, das Leben soll ja auch noch Spaß machen. Aber irgendwann addieren sich alle Häppchen und dann erhalten Sie die Quittung auf der Waage. Das kann ganz schön demotivierend sein, also lieber aufpassen.

Wann ist der beste Zeitpunkt, um mit der Diät anzufangen: Am Dienstag, den 23. April, umarmt die Sonne den Uranus im Stier. Die Konjunktion wirkt sich wie ein Energiesturm auf Ihr persönlichen Horoskop aus. Sie werden sich wie befreit fühlen, wenn Sie sich erst einmal zu einem Entschluss durchgerungen haben und die handfesten Vorteile einer leichteren Ernährung erkennen. Aber selbstverständlich steht es Ihnen frei, auch vorher schon mit der Sternenkur zu beginnen, Sie haben Uranus ja ohnehin auf Ihrer Seite.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Krebs

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Fische