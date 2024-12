3 Sternzeichen erleben in der Woche ab dem 16.12.24 großartige Momente des Glücks!

Liebe Waage, Sie haben diese Woche alles im Griff. Höchste Zeit also, die Selbstzweifel beiseitezulegen und das Glück und den Erfolg zu genießen, den Ihnen die Sterne versprechen! Merkur ist nicht mehr rückläufig und das hilft Ihnen in heiklen Momenten, zum Beispiel im Job, genau die richtigen Worte zu finden. So kommen Sie gut mit Ihren Mitmenschen klar, außerdem gehen Ihnen vor allem am Anfang der Woche alle Aufgaben leicht von der Hand. Was auch immer Sie entscheiden, es ist wohlüberlegt und führt zum Erfolg!

Aber damit hört die Glückssträhne nicht auf! Ab Mitte der Woche verbreitet der Mond im Löwen gute Laune, was für unterhaltsame Momente und eine ausgelassene Stimmung sorgt. Zusätzlich knüpfen Sie dank Venus im Wassermann interessante Kontakte, die für Sie in der Zukunft noch eine große Rolle spielen können.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Sie haben unter der Woche alles perfekt organisiert, liebe Waage! Lehnen Sie sich zurück und gönnen Sie sich etwas Entspannung.