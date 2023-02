Dieses Wochenende erwartet uns zwar kein Vollmond, doch der Mond zieht die Sternzeichen dennoch in seinen Bann. Zunächst vom Zeichen Waage und ab Samstagabend vom Zeichen Skorpion aus wirkt der abnehmende Mond unter anderem entspannend und harmonisierend. Drei Sternzeichen profitieren davon ganz besonders. Sie erleben das beste Wochenende am 11. und 12. Februar 2023.

Jungfrauen kommen jetzt zur Ruhe

Durch den Einfluss des Waage-Mondes verläuft der Samstag sehr harmonisch. Sie sind nicht nur selbst innerlich ausgeglichen, liebe Jungfrau, sondern können dies auch auf die Menschen in Ihrem Umfeld übertragen. Sollte es zu schwierigeren Gesprächen kommen, können Sie diese ohne großen Aufwand in die richtigen Bahnen lenken und sicherlich eine passende Lösung finden.

Am Sonntag wirkt der Mond vom Zeichen Skorpion aus und gibt Ihnen grünes Licht dafür, mal einen Gang runterzuschalten. Machen Sie es sich in Ihren eigenen vier Wänden gemütlich. Sie dürfen jetzt einfach nichts tun. So starten Sie frisch gestärkt in die neue Woche.

Die Botschaft der Sterne fürs Wochenende: Manchmal ist weniger mehr. Ganz diesem Motto folgend sollten Sie dieses Wochenende den Fokus vor allem auf Ihre eigenen Bedürfnisse richten.

Waagen lassen sich entspannt treiben

Immer schön langsam - das ist Ihr Motto für den Samstag, liebe Waage. Es gibt für Sie keinen Grund, sich zu beeilen. Starten Sie das Wochenende ganz in Ruhe und nehmen Sie sich Zeit für die schönen Dinge. Wie genüsslich kann zum Beispiel das Frühstück sein, wenn man nicht hetzen muss?

Im Laufe des Tages kommt dann etwas mehr Trubel auf, doch durch Ihren entspannten Einstieg in den Tag passt das alles bestens für Sie.

Der Sonntag wird ruhig. Sie müssen nicht mit besonderen Vorkommnissen rechnen. Um sich optimal auf die kommende Woche vorzubereiten, können Sie sich mithilfe einer Meditation noch besser fokussieren.

Die Botschaft der Sterne fürs Wochenende: Nehmen Sie das Angebot zur Entschleunigung, das Ihnen der Mond dieses Wochenende macht, unbedingt an.

Skorpione haben sehr viel Spaß

Ihnen rät der Mond am Samstag erst einmal dazu, die notwendigen Pflichten hinter sich zu bringen. Dann müssen Sie sich um diese keine Gedanken mehr machen und können sich ganz Ihrem Wohlbefinden widmen, lieber Skorpion. Diese Stunden, in denen Sie sich so richtig verwöhnen (lassen) können, sind wirklich Gold wert. Endlich fällt der Stress der letzten Tage von Ihnen ab. Am Samstagabend fühlen sie besonders wohl, wenn Sie die Gesellschaft von Freund*innen oder Ihrer Familie suchen.

Mit dem Mond in Ihrem eigenen Zeichen blühen Sie am Sonntag richtig auf. Sie sind sehr kommunikativ und lachen viel. Auch die letzten Stunden des Wochenendes werden für Sie ein echtes Highlight.

Die Botschaft der Sterne fürs Wochenende: Sollten Sie noch auf der Suche nach Ihrem Herzblatt sein, bietet sich der Sonntag wunderbar an, um Menschen kennenzulernen.

