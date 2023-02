Das große Valentinstags-Horoskop 2023: Jetzt erfüllen sich Ihre Liebeswünsche!

Als wüssten die Sterne, dass Valentinstag ist! Alles, was sie uns in dieser Woche zu sagen haben, dreht sich um die Liebe. Ja, wir freuen uns über Blumen, Pralinen und all die lieben Worte. Aber wie viel Liebe verbirgt sich wirklich dahinter? Venus und Neptun lassen uns deutlich fühlen, wie ehrlich Liebesschwüre gemeint sind. Und gleichzeitig spüren wir auch, nach welcher Liebe wir uns wirklich sehnen. Wie viel Zärtlichkeit, wie viel Romantik und wie viel Sex und Leidenschaft wir uns wünschen.

Die Festtage der Liebe bringen Glücksgefühle mit sich

Am 15. Februar treffen sich Venus und Neptun im Zeichen Fische – ein wundervolles Stelldichein! Venus, die Göttin der Liebe, vereint sich mit Neptun, dem Herrn der Träume. Das alleine schon verspricht eine Zeit, in der Liebe in der Luft liegt – und Träume wahr werden können. Dass diese Begegnung im Zeichen der Fische stattfindet, unterstreicht diese Eigenschaften noch und verleiht dem Ganzen zusätzlich den Hauch des Überirdischen. Wir fühlen uns beglückt und wissen vielleicht oft gar nicht, woher uns diese Glücksgefühle anwehen. Es fließt durch uns hindurch und öffnet unsere Herzen ganz von selbst.

Am Tag zuvor ist der 14. Februar, bekannt als Valentinstag, traditionell der Festtag der Liebenden. Die Kraft der Liebe, die alles löst, was uns bislang gebunden hat, und uns wieder mit unserem Sinn für neue Chancen in unseren Beziehungen in Berührung bringt, ist jetzt besonders stark. Wir erleben Festtage der Liebe. Tage, die uns auch tiefe Erkenntnisse über unsere eigenen Gefühle bringen.

Venus-Neptun-Konjunktion: Die Liebe blüht auf

Venus und Neptun in Konjunktion lassen uns auf rosa Wolken schweben. Venus stärkt die Hingabe an die Menschen, die wir lieben, und Neptun lässt uns alles vergessen, was zwischen zwei Menschen vielleicht zuvor im Argen lag – und sei es nur für diesen einen kostbaren Augenblick.

Doch dieser Augenblick genügt, um die Geschichte einer Beziehung neu zu schreiben. Gerade in Partnerschaften, in denen wir das Gefühl haben, auf der Stelle zu treten, oder die wir vielleicht sogar schon abgeschrieben haben, können sich jetzt wie durch ein Wunder neue Perspektiven öffnen. Wir entdecken in diesen Beziehungen das, was vielleicht einst verloren ging, wieder.

Es ist, als ob ein Schleier weggezogen würde und wir den anderen wie neu sehen können – genau so, wie wir ihn vielleicht gesehen haben, als wir ihm oder ihr zum allerersten Mal in die Augen blickten und wussten: „Das ist mein Herzensmensch!“ Alle Zweifel und Vorbehalte lösen sich nun auf und wir finden wieder Anschluss an die große Liebe, die wir füreinander empfunden haben, und die immer noch da ist! Gibt es ein schöneres Geschenk zum Valentinstag?

Neptun, der Fantasie-Planet, entfaltet seine Wirkung

Natürlich kehrt danach die Wirklichkeit zurück, und damit auch das Bewusstsein für alle Momente des gemeinsamen Erlebens – auch die unguten. Doch wenn wir die Kraft von Venus und Neptun jetzt nutzen, können wir alles, was zwischen uns schiefgelaufen ist, mit den Augen der Liebe neu betrachten und bewerten.

Viele sagen zwar, dass Neptun die Gefahr der Illusion mit sich bringt. Wenn diese dann wie Seifenblasen zerplatzt, ist unsere Enttäuschung umso größer. Doch dies ist nur die halbe Wahrheit. Neptun ist der Planet der Fantasie. Er erlaubt unseren Ahnungen und inneren Bildern Gestalt anzunehmen. In seinem Reich ist alles erlaubt, alles möglich. Und genau deshalb ist sein Einfluss gerade im Verbund mit Liebesplanet Venus für uns so wichtig, denn er lässt uns einen Blick in die Welt der Möglichkeiten werfen – eine Welt, die uns im Alltag mit all seinen Beschränkungen und Begrenzungen selten offen steht.

Immer wieder verbietet uns die Vernunft, über den Tellerrand hinauszuschauen – und verhindert so, dass wir Lösungen finden. Neptun hat sich jetzt mit Venus verbündet, um unsere Seele wieder frei zu machen für die Wunder der Liebe. Unsere Gefühle streifen durch den Kosmos, um all diese Wunder zu erkunden.

Merkur-Jupiter-Sextil beeinflusst Ihre Liebeschancen

So stoßen wir am Sonntag, 20. Februar 2023, auch auf die Sonne in den Fischen, die uns spüren lässt, wie viel Zärtlichkeit, wie viel Geborgenheit und wie viel Vertrauen und Verständnis unsere Liebe braucht. Aber wir wollen nicht nur kuscheln und uns an eine starke Schulter lehnen, wir sehnen uns auch nach Eros und Leidenschaft.

Wie viel davon brauchen wir zu unserem Liebesglück? Venus und Pluto, der wie kein anderer Planet unsere geheimsten Liebeswünsche kennt, beantworten uns auch diese Frage. Schlussendlich hilft uns am Wochenende ein Merkur-Jupiter-Sextil, alles das, was wir in dieser Woche an Erkenntnissen über unsere Gefühle gewonnen haben, glückbringend in unseren Liebesalltag umzusetzen. So ist jeder eingeladen, diese traumhaften Sterne zu nutzen, um der Liebe im Leben eine neue Chance zu geben.

Artikelbild und Social Media: m-gucci /iStock