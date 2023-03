Der Mond steht bereits ab Freitagnachmittag, 03.03.2023, im Zeichen Löwe und wirkt von dieser Position auf die Sternzeichen. Seine Energien bringen neue Kraft und einen Kreativitätsschub mit sich. Drei Sternzeichen profitieren ganz besonders von der Aufmerksamkeit des Mondes. Ihnen stehen schöne Stunden bevor, ob allein oder in Gesellschaft. Außerdem können sie das Wochenende dafür nutzen, sich ideal auf die neue Woche und den Vollmond am 7. März im Zeichen Jungfrau vorzubereiten.

Widder trauen sich was

Am Samstag werden Sie vom Mond im Zeichen Löwe geradezu beflügelt, lieber Widder. Sie sprühen über vor originellen Einfällen. Vielleicht fällt Ihnen ja auch noch eine lustige Aktivität fürs Wochenende ein? Machen Sie ruhig mal etwas, was Sie sonst nicht tun - und nehmen Sie sich ein paar Freund*innen oder Ihre Familie mit. Zusammen wird der Spaß noch größer.

Der Löwe ist bekannt dafür, ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben. Von genau diesem profitieren Sie am Sonntag auch. Es fühlt sich super an, mit so einem Gefühl durch den Tag zu gehen. Ihr Selbstvertrauen kann sich auch in Gesprächen lohnen, wenn Sie sich trauen, Ihre Gedanken offen anzusprechen. Das kann ganz neue Türen öffnen.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Ihnen ist nach Abenteuern? Dann bleiben Sie nicht auf dem Sofa sitzen!

Zwillinge sind kreativ

Für Sie beginnt das Wochenende genau richtig. Schon direkt nach dem Aufwachen ist für Sie klar, dass der Samstag ein guter Tag wird, lieber Zwilling. Sie bringt heute nichts aus dem Konzept und Sie lassen sich wunderbar treiben. Halten Sie sich am Samstagabend nicht mit negativen Gedanken auf. Sie müssen sich nicht sorgen. Nutzen Sie lieber die freie Zeit, um es sich gemütlich zu machen.

Der Sonntag bietet sich dafür an, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Suchen Sie sich ein Projekt in Ihren eigenen vier Wänden. Es wird Ihnen ein gutes Gefühl geben, ein paar Dinge umzukrempeln und für frischen Wind zu sorgen. Nutzen Sie die letzten Stunden des Wochenendes, um sich schon einmal auf die neue Woche vorzubereiten und einzustellen. So kann gar kein Stress aufkommen.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Verbringen Sie Zeit an der frischen Luft, um sich zu erden.

Löwen schweben auf Wolken

Wenn der Mond im eigenen Zeichen steht, kann für Sie nicht viel schiefgehen, lieber Löwe. Kleine Unstimmigkeiten sind schnell aus der Welt geschafft - sollten sie denn überhaupt auftreten. Die Menschen in Ihrem Umfeld fühlen sich einfach wohl und schätzen Ihre Gesellschaft.

Zum Abschluss der Woche machen Ihnen die Sterne dann noch ein Geschenk: Der Sonntag ist Ihr bester Tag der ganzen Woche! Ihre gute Laune kennt keine Grenzen. Auch für die Liebe ist heute ein wunderbarer Tag.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Der Zeitpunkt ist günstig, um am Sonntag in Gesprächen etwas Neues über sich selbst zu lernen.

Artikelbild und Social Media: iStock/peshkov