3 Sternzeichen haben in der Woche ab dem 28.10.24 den besten Start in den November!

Es ist die zweite Woche Ihrer Saison und am Freitag wartet auch noch ein Neumond in Ihrem Zeichen auf Sie! Kein Wunder, dass Sie sich in dieser Woche auf einem Höhenflug befinden, lieber Skorpion. Jetzt erwarten Sie ein paar Tage voller Magie und Spiritualität. Sie haben einen tollen Zugang zu Ihrem Inneren und Ihr Glaube - wie auch immer er aussieht - gibt Ihnen Kraft. In dieser Woche schöpfen Sie Hoffnung und es gelingt Ihnen, mit Zuversicht dem Jahresende entgegenzublicken. Jetzt fällt der Startschuss für Ihre vermutlich schönste Zeit im Jahr 2024. Es erst richtig los!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Auch wenn Sie Schwierigkeiten damit haben sich zu öffnen, sollten Sie es versuchen. Es gibt so viele Menschen in Ihrem Leben, die Ihr Vertrauen verdient haben.