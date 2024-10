Am Wochenende ab dem 19. Oktober 2024 erleben 3 Sternzeichen einen Höhenflug!

Alles, was Sie an diesem Samstag zu tun haben, erledigen Sie bereits am Vormittag, lieber Stier. Denn nachmittags treibt es Sie raus in die Stadt. Vor allem an ausgiebigen Shopping-Touren haben Sie jetzt Spaß. Bei diesem Sternen-Glück wäre es kein Wunder, wenn Ihnen dabei das ein oder andere Schnäppchen in die Hände fällt! Eine positive Grundstimmung ist heute Ihr treuer Begleiter. Sie haben einen tollen Zugang zu Ihren Gedanken und Gefühlen und wissen genau, wo Sie im Leben stehen.

Am Sonntag beschenkt der Zwillings-Mond Sie mit kreativen Ideen! Ihr Einfallsreichtum sorgt dafür, dass Sie so manches Problem mit Leichtigkeit gelöst bekommen und auch sofort wissen, was Sie mit diesem herrlichen Tag gerne anfangen wollen. Bleiben Sie aber bitte nicht allein, denn lange und ausgiebige Gespräche und gesellige Runden nehmen Sie nun als besonders beflügelnd wahr.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Nutzen Sie das Wochenende für inspirierende Spaziergänge. Die Natur ist Ihre Muse!