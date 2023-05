Astro-Coaching: So kann der Skorpion verzeihen

Einem Skorpion bricht das Herz, wenn ihn jemand verlässt, der seiner Meinung nach zu ihm gehört. Das ist die größte Enttäuschung. Besonders schlimm ist das, wenn so etwas in der frühen Kindheit passiert.

Das gilt nicht nur für Skorpion-Geborene, sondern genauso für Menschen mit dem Mond oder dem Aszendenten in diesem Sternzeichen. Ich habe sogar festgestellt, dass Menschen mit einem starken Pluto dazu neigen, derartige Verluste als schlimme Enttäuschungen zu erleben, die ihr Leben verändern, sie hart und bitter werden lassen.

Oft vergessen Skorpione ihre Enttäuschungen, aber sie wirken in Ihrem Unterbewusstsein weiter, machen Sie misstrauisch, abweisend, eifersüchtig . Skorpione müssen zurückschauen, in sich hineintauchen, um derartige Enttäuschungen zu entdecken und sie loszulassen . Das Leben beginnt immer jetzt und nicht in der Vergangenheit: Das ist die wichtigste Therapie für einen Skorpion.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Skorpion!

