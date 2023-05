Astro-Coaching: So kann die Waage verzeihen

Waagen sind für die Liebe geboren. Das ist ihre Essenz. Sie kommen auf die Welt, weil sie von Eltern gerufen werden, die ihre Liebe zueinander nicht mehr finden können. Darin besteht ihre erste Aufgabe, das Herz ihrer Eltern zu öffnen, damit die Liebe wieder fließen kann.

Daraus resultiert aber auch oft ihre erste große Enttäuschung, wenn ihnen das nicht gelingt bzw. die Situation bei ihren Eltern schon zu verfahren ist. Häufen sich solche "Misserfolge", beginnt die Waage an ihrer Liebe zu zweifeln. Ist sie dann selber in einem Alter, in dem sie zu einem anderen Menschen Liebe empfindet, und wird sie wieder öfters enttäuscht, bricht etwas in ihr zusammen.

Waagen, die immer wieder die Erfahrung machen, dass ihre Liebe nicht erwidert wird, trocknen buchstäblich innerlich aus. Sie müssen sich zunächst selbst überzeugen, dass ihre Liebe groß und weit ist wie das Meer oder wie der Himmel.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Waage!

