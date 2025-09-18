Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025 für das Sternzeichen Drache
Lesen Sie im chinesischen Monatshoroskop, wie der Oktober für den Drachen wird.
Liebe
So zurückhaltend kennt man Sie eigentlich gar nicht, lieber Drache. Doch jemand hat Ihr Herz erobert und Sie schwärmen heimlich aus der Ferne. Trauen Sie sich ruhig, den ersten Schritt zu machen und der Person ein Zeichen zu geben, dann steht einem Liebes-Happy-End im Oktober nichts im Wege.
Beruf
Ihre Gedanken schweifen gern mal ab, weshalb Sie sich eher auf Routineaufgaben als auf neue Herausforderungen konzentrieren. Ziehen Sie sich dennoch nicht zu sehr zurück und denken Sie daran, wie wertvoll gute Teamarbeit gerade jetzt sein kann.
Gesundheit
Achten Sie diesen Monat besonders auf Ihre Atemwege und kleiden Sie sich warm genug. Ihr Immunsystem ist etwas gefordert und braucht nun zusätzliche Pflege. Mehr Vitamin C und ausreichend Flüssigkeit unterstützen Sie dabei, fit durch den Oktober zu kommen.
Artikelbild und Social Media: Collage mit Smileus/iStock und Astrowoche.de