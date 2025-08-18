Das chinesische Monatshoroskop im September 2025 für das Sternzeichen Ziege
Erfahren Sie im chinesischen Monatshoroskop, warum der September 2025 Sie beflügelt und neue Impulse schenkt.
Liebe
Sie verbreiten im September eine unwiderstehliche Lebensfreude, die auf andere ansteckend wirkt. Mit Ihrer positiven Energie ziehen Sie neue Menschen an und lassen Herzen höherschlagen. Es ergeben sich ungeahnte Begegnungen, die Ihr Liebesleben bereichern können.
Beruf
Ihre Durchsetzungskraft und Ihr Engagement bleiben auch im September ungebremst. Sie gehen jede Herausforderung mit bewundernswerter Energie an und leisten viel. Was Sie zu Jahresbeginn an Arbeit investiert haben, zahlt sich nun aus, denn plötzlich eröffnen sich überraschende Chancen und interessante Kontakte, die Ihr berufliches Fortkommen fördern.
Gesundheit
Im September ziehen Sie neue Lebenskraft aus der Natur und besonders regelmäßige Spaziergänge im Grünen tun richtig gut. Ihr Wohlbefinden können Sie zusätzlich mit natürlichen Helfern wie beispielsweise einem Lavendel- oder Minztee unterstützen. So bleiben Sie ausgeglichen und voller Energie.
