Das Geheimnis Ihrer Gesundheit - Chiron in der Jungfrau

Was Ihnen die Kraft raubt, was Sie krank macht: Die unsichere Existenz, die ständig von Schulden, von überfälligen Raten bedroht ist. Der Zeitvertrag im Beruf, der Job , den man morgen schon verlieren kann, ohne Zukunftsperspektive unter einem launenhaften Chef, dessen Entscheidungen nicht berechenbar sind. Auch die Beziehung in einer tiefen Krise.

Wer Sie krank macht: Menschen, die auf Ihren Gesundheitswahn eingehen, die Ihre Ängste vor jedem Lüftchen, vor jedem Ablaufdatum teilen. Die genauso in Panik ausbrechen, wenn irgendwo auf der Welt eine Epidemie um sich greift. Sie treiben Sie noch tiefer in Ihre ständigen Sorgen um die Gesundheit und machen Sie letztendlich krank.

Wer Sie gesund macht: Der optimistische, lockere, fröhliche Partner, der Sie zwar umsorgt, auch auf Sie eingeht, aber sich auch mal lustig über Ihre eingebildeten Krankheiten macht. Das vertragen Sie, das vertreibt auch die dunklen Schatten der Furcht von Ihrer Seele. Natürlich darf das nicht öffentlich geschehen, denn nichts fürchten Sie mehr, als dass man hinter Ihre Schwächen blickt. Ähnlich sollte auch ein Freund sein, der zu Ihrem Therapeuten werden kann.

