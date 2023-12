Das Gesundheits-Horoskop für Dienstag, 12. Dezember 2023

Der Ischias macht Probleme

Bei Schütze-Mond melden sich der Ischiasnerv und Beschwerden mit den Oberschenkeln häufiger als sonst. Vermeiden Sie schweres Tragen und übertreiben Sie nicht beim Sport. Sanfte Gymnastik und spezielle Übungen für den Rücken sind am besten geeignet. Untrainiert sollte man mit keiner anstrengenden Sportart beginnen. Massagen sind an Schütze-Tagen eine wahre Wohltat. Verkrampfte Muskeln sind leichter zu lockern und man fühlt sich schneller wieder fit. Be­schwerden klingen rascher ab. Alles, was an diesen Tagen Gutes für Rücken und Oberschenkel getan wird, wirkt sich positiv aus.

Tipp des Tages:

Massagen lockern verkrampfte Muskeln.

Erfahren Sie mehr über das Jahr im Jahreshoroskop 2024.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche