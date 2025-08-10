Das Gesundheitshoroskop für Mittwoch, 13. August 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 11. bis 17. August 2025: Dieser Sport tut Ihnen jetzt gut!
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 13. August 2025!
Ruhig mal etwas früher aufstehen
Wer rastet, der rostet. Raffen Sie sich auf, lassen Sie sich von der Kraft des Widder-Mondes antreiben, nutzen Sie seine Energie. Stellen Sie den Wecker auf eine halbe Stunde früher. Beginnen Sie den Tag mit Wechselduschen, machen Sie vorher gleich mal zehn Kniebeugen oder Liegestützen. Sie werden merken, wie gut es Ihnen letztendlich tut. Bei dieser Mond-Energie könnten aber auch Zahnfleisch-, Mittelohr- oder Halsentzündungen auftreten. Beugen Sie rechtzeitig vor. Gefährdet sind vor allem die Zeichen mit Widder-, Krebs-, Steinbock- oder Waage-Energie.
Tipp des Tages:
Wechselduschen am Morgen halten fit.