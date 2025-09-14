Das Gesundheitshoroskop für Mittwoch, 17. September 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 15. bis 21. September 2025: Die Kraft der Salze
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 17. September 2025!
Bitte keine Überanstrengung
An Löwe-Tagen mag der Körper keine Überanstrengung. Gönnen Sie ihm doch mal eine richtige Auszeit. Vielleicht haben Sie ja mal einen Tag Urlaub. Machen Sie es sich zu Hause so richtig gemütlich. Am besten mit einem Bad mit Kerzenlicht und Ihrer Lieblingsmusik. Anschließend schlüpfen Sie in Ihre Kuschelkleidung und entspannen sich auf dem Sofa. Entspannung und Ruhe haben vor allem die Zeichen mit Löwe-, Stier-, Skorpion- und Wassermann-Energie bitter nötig. Diese leiden auch besonders leicht an nervösen Herz- und Kreislaufbeschwerden.
Tipp des Tages:
Ein Relaxabend ist Entspannung pur.