Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 14. August 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 11. bis 17. August 2025: Dieser Sport tut Ihnen jetzt gut!
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 14. August 2025!
Kopfschmerzen sind so lästig
Allgemein gilt: Alles, was an Widder-Tagen für Kopf-, Augen- und Nasenregion Gutes getan wird, wirkt doppelt so stark. Das Gleiche gilt aber auch umgekehrt: Alles, was diese Körperregion belastet, wirkt noch schädlicher. Jetzt häufen sich also Kopf- und Zahnschmerzen. Der Widder-Mond macht vor allem den Zeichen mit Widder-, Waage-, Steinbock- und Krebs-Energie zu schaffen. Meiden Sie an diesen Tagen Migräne auslösende Stoffe wie Kaffee, Schokolade oder Rotwein. Gegen leichte Kopfschmerzen hilft meist schon ein Spaziergang oder Sport an frischer Luft.
Tipp des Tages:
Pfefferminzöl vertreibt Kopfschmerzen.