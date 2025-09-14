Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 18. September 2025

Wandern kurbelt den Kreislauf an

Wer unter Herz- und Kreislaufbeschwerden leidet, der sollte bei Löwe-Mond größere Anstrengungen vermeiden. Gesunde sollten sich aber sportlich betätigen. Ausgiebiges Wandern – egal bei welchem Wetter – kurbelt den Kreislauf an; gleichzeitig bläst die frische Brise kleinere Sorgen weg und größere erscheinen etwas kleiner. Für reichlich Bewegung sollten die Zeichen mit Löwe-, Skorpion-, Stier- und Wassermann-Energie sorgen. Bei Löwe-Mond muss allerdings auch mit verstärkter Unruhe gerechnet werden; die genannten Zeichen reagieren da jetzt besonders sensibel.

Tipp des Tages:

Ein langer Spaziergang tut so gut.