Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 18. September 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 15. bis 21. September 2025: Die Kraft der Salze
Wandern kurbelt den Kreislauf an
Wer unter Herz- und Kreislaufbeschwerden leidet, der sollte bei Löwe-Mond größere Anstrengungen vermeiden. Gesunde sollten sich aber sportlich betätigen. Ausgiebiges Wandern – egal bei welchem Wetter – kurbelt den Kreislauf an; gleichzeitig bläst die frische Brise kleinere Sorgen weg und größere erscheinen etwas kleiner. Für reichlich Bewegung sollten die Zeichen mit Löwe-, Skorpion-, Stier- und Wassermann-Energie sorgen. Bei Löwe-Mond muss allerdings auch mit verstärkter Unruhe gerechnet werden; die genannten Zeichen reagieren da jetzt besonders sensibel.
Tipp des Tages:
Ein langer Spaziergang tut so gut.