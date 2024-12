Das große Advents-Horoskop 2024: Sternzeichen Wassermann

Der mächtige Pluto hat nun sein neues Zuhause in Ihrem Zeichen gefunden, lieber Wassermann, und für Sie beginnt ein tiefgreifender Wandlungsprozess. Die ruhigen Tage zum Jahresende sind ideal, um sich auf die umfassenden Veränderungen einzustellen, die die Zukunft für Sie bereithält. Dank der Unterstützung von Merkur und Venus haben Sie jetzt die Möglichkeit, Ihre Ziele für 2025 klar zu definieren. Was sich bisher nicht verwirklichen ließ, hat nun ausgezeichnete Chancen, erfolgreich zu werden – vorausgesetzt, Sie begegnen Ihrem Umfeld mit Geduld. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, um mit Menschen ins Reine zu kommen und so versöhnliche Festtage zu erleben.

Ihr Advents-Mantra lautet:

„Ich bereite mich voller Freude auf mein Erfolgsjahr 2025 vor!“