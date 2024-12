Das große Advents-Horoskop 2024: Sternzeichen Stier

In den letzten Tagen des Jahres entführen Sie, lieber Stier, die kosmischen Einflüsse auf eine Reise in höhere Sphären. Ihre Herrscherin, Venus, die Ihnen stets zur Seite steht, begleitet Sie weiterhin auf Ihrem Weg zu dauerhaftem Liebesglück und finanzieller Sicherheit. Der einflussreiche Mond und der kluge Merkur treten nun hinzu und schenken Ihnen neue Impulse und kreative Ideen. Der Zwillinge-Vollmond ist der ideale Moment, um Ihre Träume klar zu visualisieren und den Beistand der Sterne einzufordern. Es wird nicht lange dauern, bis Sie die richtige Strategie erkennen, um 2025 in Sachen Liebe und Karriere außergewöhnliche Erfolge zu feiern.

Ihr Advents-Mantra lautet:

„Ich werde zur richtigen Zeit an die richtige Stelle geführt.“