Das große Mondfinsternis-Horoskop für den 8. November 2022: So rettet der dunkle Mond unser Glück!

Die Mondfinsternis am 8. November hat es in sich. Finsternisse stellen uns vor Herausforderungen, denn sie symbolisieren den Verlust des Lichts. Licht aber ist für uns Klarheit. Zwar ist eine Finsternis immer auch ein faszinierendes Himmelsspektakel, doch aus astrologischer Sicht steht sie für einen Zustand der Verwirrung. Dabei spielt die Position des Mondes im Tierkreiszeichen eine Schlüsselrolle.

Die Bedeutung der Mondfinsternis im Zeichen Stier

Diesmal findet die Mondfinsternis im Stier statt. Das bedeutet: Wir sehen unsere Sicherheit, aber auch unsere materiellen Ressourcen bedroht. Vielleicht bangen wir auch um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Was jedoch viele übersehen: Wenn etwas vorübergehend ins Chaos fällt, erhält es auch die Chance, sich neu zu ordnen! Unser Leben kann nun eine neue Ausrichtung erfahren. Aus dem Zustand der Verwirrung können wir mit neuer Klarheit hervorgehen. Die Karten werden neu gemischt! Und das beutetet auch: neues Spiel, neues Glück …

Wir leben in schwierigen Zeiten. Das drückt sich in problematischen Konstellationen aus, die uns diese Woche begleiten: Venus und Saturn können Stress verursachen und uns an unseren Gefühlen zu anderen Menschen zweifeln lassen. Merkur und Uranus machen uns Angst vor Geldverlust und erschüttern uns durch pessimistische Gedanken. Und weil Sonne und Uranus in Opposition gehen, kann es sein, dass uns unerwartete Ereignisse noch mehr Sorgen machen. Fast täglich wächst unser Gefühl der Hilflosigkeit, weil wir es nicht in der Hand haben. Wir haben nur eine Möglichkeit: auf die Entwicklung so gut es geht eben zu reagieren. Genau darum geht es jetzt: Die Konstellationen lehren uns, dass wir uns nicht darauf verlassen sollen, dass alles schon irgendwie so bleibt, wie es ist. Sie zeigt uns, dass wir klug und besonnen die Entwicklungen im Auge behalten müssen, um das zu tun, was in unserer Macht steht. Keine leichte Aufgabe. Aber auch keine unlösbare.

Der Kosmos hat uns neben herausfordernden Konstellationen einige unterstützende zur Verfügung gestellt. Wo es Schatten gibt, gibt es auch Licht! „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“, sagte es der Dichter Hölderlin. Das sollten wir nie vergessen! Merkur stärkt im Verbund mit Neptun unsere Intuition: Wir können uns auf unser inneres Navigationssystem verlassen! Und Venus wird von Pluto gefördert und verspricht uns: Wir erhalten die Kraft durch die Menschen, die uns lieben!

Das Ritual zur Mondfinsternis

Wer die Kraft des dunklen Mondes nutzen will, der sollte am 8. November zwischen 9:00 Uhr und 15:00 Uhr, das ist der Zeitraum der Verfinsterung mit dem Höhepunkt gegen 12:00 Uhr mittags, einen Augenblick finden, um sich über seine Situation, seinen Kummer und seine Sorgen, aber auch über seine Wünsche und sein Glück Gedanken zu machen. Das Mantra in der Beschreibung für die einzelnen Zeichen kann Sie bei einem kleinen Ritual begleiten. Sie sollten dabei eine Kerze anzünden, um mit ihrem Licht innere Ruhe zu finden. Schreiben Sie auf einen Zettel ein Problem auf, von dem Sie sich befreien möchten. Dann verbrennen Sie den Zettel in dieser Kerze und bitten den Dunkelmond, sie davon zu befreien. Visualisieren Sie dabei, was Sie tun werden, wenn dieses Problem nicht mehr in Ihrem Leben ist.

