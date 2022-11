Einige Sternzeichen werden mit der Mondfinsternis am 8. November 2022 zu kämpfen haben und sollten sich darauf vorbereiten, dass nicht alles wie geplant läuft. Versuchen Sie trotzdem, ruhig zu bleiben und nachsichtig mit sich selbst zu sein.

Zwillinge sind ruhelos

Um Sie herum könnte es heute ziemlich unruhig werden. Durch Menschen, die mit verschiedensten Themen auf Sie zukommen, fühlen Sie sich gehetzt. Dadurch sind Sie ruhelos und arbeiten langsamer als gewöhnlich. Auch am Abend fällt der Stress noch nicht ab und Sie möchten nichts lieber, als einfach nur ins Bett zu gehen.

Tipp für diesen Tag: Nehmen Sie ein heißes Bad, bevor Sie ins Bett gehen, um den Stress des Tages abzuwaschen.

Löwen laufen kopflos durch den Tag

Die totale Mondfinsternis im Stier raubt Ihnen Energie und Sie beginnen den Tag etwas kopflos. Im Laufe des Tages fühlen Sie sich überladen und nichts läuft wie geplant. Sie sind ungeduldig mit sich selbst. Am Abend sollten Sie dringend versuchen, herunterzukommen und sich selbst etwas Gutes zu tun.

Tipp für diesen Tag: Eine Meditation kann helfen zu entspannen.

Waagen sind gestresst

Mit dem Vollmond sind Sie schon früh am Morgen gehetzt. Durch ihre Kopflosigkeit funktioniert nichts, wie Sie es sich wünschen, wodurch Sie noch mehr Stress empfinden. Am Tag nimmt das Stresslevel zu und Sie sind am Ende ihrer Kräfte. Zuhause angekommen sind Sie todmüde uns erschöpft vom Tag.

Tipp für diesen Tag: Gehen Sie Heute ruhig etwas früher schlafen und verzichten Sie auf den Film auf der Couch oder das Scrollen durch soziale Medien.

