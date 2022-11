Der Stier-Vollmond und die gleichzeitige Mondfinsternis am 8. November 2022 versorgen die Sternzeichen mit mehr Durchsetzungskraft und Bodenständigkeit. Drei glückliche Sternzeichen freuen sich am meisten über die intensiven Energien, die er in ihnen freisetzt und erleben positive Wendungen und Überraschungen.

Vollmond im November 2022: Der Nebelmond schickt uns neue Kraft!

Stiere sind mit sich selbst im Einklang

Der Vollmond in Ihrem Zeichen bereitet Ihnen einen wunderbaren Tag, der sogar ein paar unerwartete, aber schöne Überraschungen bereithält. Sie sind mit sich selbst im Reinen und können sich bei wichtigen Entscheidungen auf Ihr Bauchgefühl verlassen. Sie spüren intuitiv, was zu tun ist und sind auch für Ihre Mitmenschen eine wichtige Stütze. Verabredungen mit den Lieblingsmenschen machen zum Vollmond besonders viel Spaß. Sie verbreiten eine positive Stimmung und schmieden gemeinsam neue Pläne.

Jungfrauen befinden sich auf der Überholspur

Jungfrauen befinden sich mit dem Stier-Vollmond in einem absoluten Leistungshoch. Mit Ehrgeiz und Engagement können Sie unter dem Vollmond alles erreichen, was Sie sich vornehmen. Besonders im Job glänzen Sie mit großartigen Ideen und überzeugen damit auch andere. Nehmen Sie sich abends ruhig die Zeit, und richten Sie Ihre Gedanken und Wünsche an den Mond. Es herrscht eine magische Stimmung, in der Träume wahr werden können.

Fische kommen endlich voran

Fische fühlen sich unter dem Einfluss des Stier-Monds besonders wohl. Seine Energien verhelfen Ihnen zu Höchstleistungen und wozu Ihnen bisher die Muße fehlte, packen Sie nun tatkräftig und fleißig an. Damit können Sie alte Vorhaben endlich abschließen oder sich auch einer neuen Herausforderung stellen.

Doch auch die mystische und besondere Stimmung regt Ihr feinfühliges Wesen an und lässt ihre Fantasie regelrecht aufblühen. Widmen Sie sich doch mal wieder einem kreativen Hobby oder wagen Sie sich an ein Vollmondritual. Sie werden überrascht sein, wie gut es Ihnen dabei gelingt, abzuschalten und Körper und Seele in Einklang zu bringen.

Artikelbild und SocialMedia: kdshutterman / iStock