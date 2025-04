Das große Osterhoroskop 2025: Sternzeichen Löwe

Endlich kommt Ihr Feuer zurück, lieber Löwe! Mars tritt am Freitag in Ihr Zeichen ein und bringt Ihnen Energie und Selbstbewusstsein. Falls Sie sich in letzter Zeit ausgebremst fühlten, werden Sie nun mit neuem Schwung belohnt. Merkur im Widder hilft Ihnen, sich finanziell clever aufzustellen – falls ein wichtiges Gespräch ansteht, gehen Sie jetzt als Gewinner hervor. Neptun warnt allerdings davor, sich von unrealistischen Versprechungen blenden zu lassen, besonders wenn es um Investitionen geht. In der Liebe bringt das Wochenende Spannung und Leidenschaft, und mit Venus in den Fischen könnte sich ein bestehendes Verhältnis nun erfreulich intensivieren.

Ihr Glücksmantra:

"Ich ergreife meine Chancen und genieße das Leben in vollen Zügen."