Merkur im Widder ab dem 16.04.2025: In 3 Sternzeichen setzt er starke Kräfte frei!

Am 16. April 2025 wechselt Merkur zum zweiten Mal in diesem Jahr in den Widder. In diesem Sternzeichen befand sich der Kommunikationsplanet bereits in der Zeit vom 3. März bis zum 30. April 2025. Seine volle Wirkkraft entfaltet Merkur jedoch erst jetzt, mit seiner erneuten Rückkehr in das Feuerzeichen. Das liegt daran, dass Merkur während seines Aufenthalts im Widder seit dem 15. März rückläufig war und erst seit dem 7. April wieder direktläufig ist.

Während Merkurs Rückläufigkeit im Widder richteten sich unsere Energien vermehrt nach innen und wir konnten Rückschau zu bisherigen Handlungen und Denkmustern halten. Neue Vorhaben gingen jedoch eher schleppend voran. Doch mit dem direktläufigen Merkur im Widder nehmen wir nun endlich Fahrt auf, das gilt insbesondere für drei glückliche Sternzeichen.

