Mars im Löwen ab dem 18.04.2025: Diesen 3 Sternzeichen entlockt er ihr volles Potenzial!

Am 18. April 2025 wechselt Mars um ca. 06:19 Uhr in das Sternzeichen Löwe. Zuvor befand sich Mars seit dem 6. Januar 2025 im emotionalen Krebs. Der Eintritt in den Löwen sorgt nun für einen kraftvollen Energiewechsel, der uns schwungvoll durch den Frühling leitet. Am 17. Juni wandert Mars dann weiter in das Sternzeichen Jungfrau.

Hier erfahren Sie, wie sich der Einfluss von Mars im Löwen bemerkbar macht und welche drei Sternzeichen besonders bereichert werden.

